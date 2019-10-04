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Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего Мушега Абовяна

Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего Мушега Абовяна

3-го октября 2019 г., около 18: 20, в результате выстрела со стороны противника в направлении боевого поста N-ской воинской части МО РА смертельное огнестрельное ранение в область лица получил военнослужащий-контрактник Мушег Жирайрович Абовян.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ СК РА, по данному факту в 6-ом гарнизонном следственном отделе СК РА возбуждено уголовное дело по п. 13 ч. 2 ст. 104 УК РА, ведется следствие.




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