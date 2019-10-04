Параллельно с повышением зарплат рядового состава МЧС повысятся также и премии офицеров. Как передает Арменпрес", об этом сказал министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян.

“Вместе с рядовыми пожарными-спасателями на службу выходят и офицеры, которые выполняют ту же самую работу. Благодаря повышению зарплат рядовых увеличатся также и ежегодные премии офицеров. С увеличением фонда премий, будет решен и этот вопрос, поскольку бывали случаи, когда офицер не позволял рядовому сотруднику раньше него входить на территорию пожара”, - отметил Цолакян.

По его словам, по случаю Дня сотрудника МЧС сотрудники нескольких спасательных отрядов были награждены за проделанную работу. Зарплата не офицерского состава МЧС составит от 85, 90 тысяч драмов повысится до 130 тысяч драмов.