Власти Гонконга ввели запрет на ношение масок на протестах

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в пятницу объявила о решении ввести запрет на ношение масок во время протестов, который вступит в силу к полуночи по местному времени.

Выступая на пресс-конференции вместе со всем кабинетом министров, Лэм заявила, что "этим утром провела специальное заседание Исполнительного совета, на котором было принято решение ввести запрет на ношение предметов, закрывающих лицо, он вступит в силу к полуночи пятницы". Отмечается, что в перечень запрещённых средств для покрытия лица входят не только маски, шарфы, балаклавы, но также и краска,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы надеемся, что закон окажет сдерживающий эффект ... Это решение не было простым, но оно необходимо. Хочу подчеркнуть, что принятие этого закона вовсе не означает, что в Гонконге введено чрезвычайное положение", - подчеркнула она. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).

Протестующие в Гонконге практически всегда скрывают свое лицо, чтобы их не смогли опознать. Для того, чтобы выявить участников тех или иных акций, преимущественно несанкционированных протестов, полиция применяет водометы с окрашенной водой, краска не смывается с одежды и кожи долгое время, что позволяет сотрудникам правоохранительных органов разыскать нарушителей.

В настоящий момент запрет на ношение масок во время демонстраций и на массовых мероприятиях действует как минимум в 15 странах, в том числе в США, Канаде, Германии и Франции.