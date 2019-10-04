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Обсуждены условия транзитного вывоза животных через Иран

Обсуждены условия транзитного вывоза животных через Иран

Руководитель Инспекционного органа по безопасности продуктов питания Георгий Аветисян принял делегацию Министерства сельского хозяйства Исламской Республики Иран во главе с заместителем министра по безопасности продуктов питания и специальным заболеваниям животных Каримом Амири.

Как сообщили Арменпресс в Инспекционном органе безопасности продуктов питания, стороны обсудили возможности расширения взаимовыгодного сотрудничества, в частности, условия транзитного экспорта животных через Иран.

Глава ИОБПП Георгий Аветисян заверил, что транзит животных будет осуществляться в соответствии со всеми международными стандартами и регламентами. Он выразил готовность предоставить специалистам по безопасности пищевых продуктов и специальным заболеваниям животных в Иране информацию о государственных мероприятиях, направленных на сохранение здоровья животных, планировании вакцинаций, а также инструментах и механизмах контроля. Гостям будет предоставлен необходимый законодательный пакет.

По словам Карима Амири, эта встреча будет способствовать не только увеличению объемов экспорта армянских сельскохозяйственных животных в ИРИ, но стимулировать экспорт и в другие страны, используя возможности Ирана как транзитной страны.

Стороны договорились способствовать увеличению объемов экспорта между двумя странами всеми возможными средствами.




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