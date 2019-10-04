Обсуждены условия транзитного вывоза животных через Иран

Руководитель Инспекционного органа по безопасности продуктов питания Георгий Аветисян принял делегацию Министерства сельского хозяйства Исламской Республики Иран во главе с заместителем министра по безопасности продуктов питания и специальным заболеваниям животных Каримом Амири.

Как сообщили Арменпресс в Инспекционном органе безопасности продуктов питания, стороны обсудили возможности расширения взаимовыгодного сотрудничества, в частности, условия транзитного экспорта животных через Иран.

Глава ИОБПП Георгий Аветисян заверил, что транзит животных будет осуществляться в соответствии со всеми международными стандартами и регламентами. Он выразил готовность предоставить специалистам по безопасности пищевых продуктов и специальным заболеваниям животных в Иране информацию о государственных мероприятиях, направленных на сохранение здоровья животных, планировании вакцинаций, а также инструментах и механизмах контроля. Гостям будет предоставлен необходимый законодательный пакет.

По словам Карима Амири, эта встреча будет способствовать не только увеличению объемов экспорта армянских сельскохозяйственных животных в ИРИ, но стимулировать экспорт и в другие страны, используя возможности Ирана как транзитной страны.

Стороны договорились способствовать увеличению объемов экспорта между двумя странами всеми возможными средствами.