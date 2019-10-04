Reuters: Цукерберг встал на защиту сквозного шифрования данных в приложениях Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг выступил в защиту планов компании обеспечить дополнительное шифрование информации в принадлежащих ей соцсетях и приложениях, несмотря на опасения, что это отрицательно повлияет на сохранность данных пользователей и борьбу с преступностью в интернете. С соответствующим заявлением он выступил во время внутреннего заседания компании, сообщило в пятницу агентство Reuters.

Глава Facebook отметил, что следует принять меры, которые позволят минимизировать риски, связанные с введением сквозного шифрования, и обеспечить безопасность пользователей, особенно несовершеннолетних,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее власти США, Австралии и Великобритании обратились к Facebook с просьбой приостановить выполнение планов, предполагающих дополнительное шифрование информации в принадлежащих ей соцсетях и приложениях. Открытое письмо было опубликовано на сайте британского правительства. В тексте подчеркивается, что "компаниям нельзя позволять пользоваться безнаказанностью", когда дело касается жизни и безопасности детей.