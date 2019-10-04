Парламент Армении принял решение обратиться в КС по вопросу прекращения полномочий Грайра Товмасяна

Закрытым и тайным голосованием депутатов Национального собрания РА был принят проект решения НС “Об обращении в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий судьи (члена) Конституционного суда Грайра Товмасяна”.

Из бюллетеней в избирательном ящике недействительными признаны два. Голоса распределились следующим образом: “за” - 98, “против” - 1, - сказал председатель счетной комиссии Ваагн Овакимян. Председатель НС Арарат Мирзоян объявил, что решение принято.

Для принятия проекта решения было необходимо не менее 3/5 голосов от общего числа депутатов.

Фракция “Процветающая Армения” ранее сообщала, что депутаты фракции не примут участия в голосовании.