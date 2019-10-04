Феликс Цолакян уверяет, что не собирается подавать в отставку

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян уверяет, что он не подаст в отставку.

Как передает Арменпресс, Феликс Цолакян сказал об этом на пресс-конференции 4 октября, отвечая на вопрос о том, продолжит ли он оставаться в должности, учитывая то обстоятельство, что недавно бывший директор СНБ Артур Ванецян попрощался с должностью, и что в свое время он поручился за Артура Ванецяна. Журналист попросил Цолакяна прокомментировать последние заявления Артура Ванецяна.

“Вы правы, я поручался за него. Но скажу, что комментировать чье-либо заявление не хочу, я комментирую только мои заявления и сказанное мною. Во-вторых, национальная безопасность, армия - это то, о чем и вы постарайтесь поменьше говорить. Это вредно для нашего государства и нашей страны. Это те сферы, каждое неосторожное высказывание в связи с которыми, может иметь последствия. Я не подаю в отставку, я работал, я буду продолжать работать. Я уже несколько раз говорил об этом в разных местах, уход кого-либо, принятие другого не имеет к этому никакого отношения”, - сказал министр по ЧС.