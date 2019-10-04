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В первом чтении принят проект о выдаче и получении доверенностей медицинскими учреждениями

В первом чтении принят проект о выдаче и получении доверенностей медицинскими учреждениями

Национальное собрание РА приняло в первом чтении проект Закона О внесении изменения и дополнения в Гражданский кодекс РА, которым регулируются вопросы, связанные с выдачей и получением доверенностей медицинскими учреждениями.

Как передает Арменпресс, иницитором проекта являются депутаты от фракции “Мой шаг”  Владимир Варданян и Сисак Габриелян.

Согласно проекту, к заверенным нотариусом доверенностям приравниваются доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на лечении в госпиталях, санаториях и других военных лечебных учреждениях, заверенные начальником этого учреждения, его заместителем по лечебной части, старшим или дежурным врачом. Планируется, что доверенности будут ратифицироваться или утверждаться бесплатно.

Постоянная комиссия НС по государственно-правовым вопросам представила положительное заключение по проекту.

Проект закона был принят единогласно 114 голосами “за”.




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