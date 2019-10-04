Коррупционные злоупотребления на 30 млн драмов в детско-юношеской спортивной школе атлетики Гюмри

В Ширакской области продолжаются активные работы по выявлению коррупционных преступлений в учебных заведениях области, привлечению к ответственности вовлеченных в них лиц.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры РА, в частности, на основании оперативных данных, полученных 23 сентября 2019 г. в отделе Муш города Гюмри Ширакского областного управления Полиции РА, по подготовленным в том же отделе материалам, были получены фактические данные о том, что в разные периоды 2009 - 2019 гг., по указам директора гюмрийской детско-юношеской спортивной школы атлетики, 4 человека были приняты на работу, в том числе его жена, в качестве уборщицы, а его сын и 2 других лица в качестве тренеров. Однако последние не выходили на работу и не выполняли свои трудовые обязанности.

При этом директор спортшколы ежемесячно подписывал и подтверждал бюллетени по расчету рабочего времени, являющиеся должностными документами, в которые были включены ложные сведения о регулярной посещаемости указанных лиц. Затем на основании поддельных бюллетеней в качестве причитающихся последним зарплат и отпускных выплат была списана сумма в особо крупных размерах - более 30 млн драмов, которая была похищена путем растраты.

Учитывая, что подготовленные материалы содержат фактические данные, содержащие признаки преступлений хищения в особо крупных размерах и совершения служебного подлога должностными лицами гюмрийской детско-юношеской спортшколы по легкой атлетике и необходимо провести полное, всестороннее и объективное расследование по пункту 1 части 3 статьи 179 и части 1 статьи 314 Уголовного кодекса РА в прокуратуре Ширакской области возбуждено уголовное дело.

Следствие поручено Следственному комитету Армении.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.