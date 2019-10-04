Парламент Армении принял в первом чтении проект изменений в Налоговом кодексе

Национальное собрание РА приняло в первом чтении законопроект О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс РА.

Как передает Арменпресс, его авторами являются депутаты от фракции “Мой шаг” Артак Манукян, Вараздат Карапетян и Бабкен Тунян.

Проектом закона предлагается освобождение процентов по корпоративным облигациям от подоходного налога, создание условий для прогрессивного развития этого рынка, одновременно обеспечивание единых процессов обслуживания сделок с государственными и корпоративными ценными бумагами, что снизит также и операционные расходы.

Постоянная комиссия НС по экономическим вопросам вынесла положительное заключение по проекту, однако правительство не одобрило его.

В ходе состоявшегося 4 октября заседания проект был принят 105 голосами “за”, 1 “против” и 5 воздержавшимися.