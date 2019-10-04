Глава МИД Германии заявил, что ЕС примет ответные меры на введение США пошлин

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил за принятие Евросоюзом ответных мер в случае введения властями США пошлин на товары и услуги стран ЕС. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью медиагруппе Funke.

"ЕС теперь должен отреагировать и после одобрения ВТО [Всемирной торговой организации], пожалуй, ввести со своей стороны штрафные пошлины", - считает министр. По его мнению, США "отклонили предложение ЕС прийти к взаимоприемлемому решению и вместо этого пошли по пути конфронтации". "Мы считаем это неправильным, поскольку цену за это заплатят работники и потребители по обе стороны Атлантики", - указал Маас,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Глава МИД подчеркнул, что Европа, как и прежде, готова выработать с США общие правила субсидирования в авиапромышленности. "Еще есть шанс предотвратить дальнейший ущерб для мировой экономики. Ведь все извлекают пользу из открытой и честной торговли", - подчеркнул Маас.

Как сообщил в среду американский телеканал CNBC со ссылкой на аппарат представителя США на торговых переговорах, власти Соединенных Штатов намерены ввести пошлины на пассажирские самолеты и сельскохозяйственную продукцию из стран Евросоюза в свете решения арбитража ВТО. Пошлины на самолеты составят 10%, на ряд наименований сельхозпродукции и некоторые другие товары - 25%. Они вступят в силу 18 октября.

Ранее в среду арбитраж ВТО разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus.