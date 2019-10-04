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Глава МИД Германии заявил, что ЕС примет ответные меры на введение США пошлин

Глава МИД Германии заявил, что ЕС примет ответные меры на введение США пошлин

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил за принятие Евросоюзом ответных мер в случае введения властями США пошлин на товары и услуги стран ЕС. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью медиагруппе Funke.

"ЕС теперь должен отреагировать и после одобрения ВТО [Всемирной торговой организации], пожалуй, ввести со своей стороны штрафные пошлины", - считает министр. По его мнению, США "отклонили предложение ЕС прийти к взаимоприемлемому решению и вместо этого пошли по пути конфронтации". "Мы считаем это неправильным, поскольку цену за это заплатят работники и потребители по обе стороны Атлантики", - указал Маас,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Глава МИД подчеркнул, что Европа, как и прежде, готова выработать с США общие правила субсидирования в авиапромышленности. "Еще есть шанс предотвратить дальнейший ущерб для мировой экономики. Ведь все извлекают пользу из открытой и честной торговли", - подчеркнул Маас.

Как сообщил в среду американский телеканал CNBC со ссылкой на аппарат представителя США на торговых переговорах, власти Соединенных Штатов намерены ввести пошлины на пассажирские самолеты и сельскохозяйственную продукцию из стран Евросоюза в свете решения арбитража ВТО. Пошлины на самолеты составят 10%, на ряд наименований сельхозпродукции и некоторые другие товары - 25%. Они вступят в силу 18 октября.

Ранее в среду арбитраж ВТО разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus.

 

 




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