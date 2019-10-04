Не менее трех человек погибли из-за аварийной посадки самолета под Львовом

Три человека погибли на Украине в результате аварийной посадки грузового самолета Ан-12 в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" в пятницу утром, еще трое пострадали, судьба двух человек неизвестна, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 9:00 установлено, что на борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. В результате падения самолета три человека погибли, три человека пострадали, судьба двух человек неизвестна. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о четырех погибших, отметив при том, что это предварительные данные,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Во время выполнения чартерного грузового рейса #UKL4050 самолетом Ан-12 #UR-CAH авиакомпании "Украина Аэроальянс", по предварительной информации, с тремя членами экипажа на борту, по маршруту Вико (Испания) - Львов совершил аварийную посадку на грунт в с.Сокольники вблизи аэродрома. По предварительным данным, четверо погибших", - написал Криклий в фейсбуке.

По его словам, аварийная посадка стала следствием того, что в самолете закончилось горючее.

Начато расследование. Министр принес соболезнования близким и родным погибших.

Депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщает, что грузовой самолет Ан-12 летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция) и должен быть сесть в аэропорту "Львов" на дозаправку, но в 6:45 связь с экипажем пропала. Он написал в фейсбуке, что в результате аварийной посадки есть пострадавшие и погибшие, их количество не уточняется.

Из-за происшествия аэропорт "Львов" закрыт на взлет и посадку, ведутся поисковые работы.

В СМИ сообщают, что совершившему аварийную посадку самолету был 51 год.