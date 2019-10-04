Началось голосование по решению об обращении в КС по вопросу прекращения полномочий Грайра Товмасяна

В Национальном собрании Армении началось закрытое и тайное голосование по проекту решения НС “Об обращении в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий судьи (члена) Конституционного суда Грайра Товмасяна”. Как передает Арменпресс, инициатором проекта является фракция НС “Мой шаг”.

“Голосование будет проведено в фойе, находящемся по соседству с залом заседаний НС с 11:00 до 12:00”, - сказал председатель счетной комиссии Национального собрания Ваагн Овакимян.

Для принятия проекта постановления необходимо не менее 3/5 голосов от общего числа депутатов.

От имени фракции “Просвещенная Армения” Тарон Симонян констатировал, что представляемая им политическая сила против всех тех решений, заявлений, которые против духа и буквы закона, права. “Позиция, по которой мы голосуем за представленный правящей фракцией проект, обоснована тем обстоятельством, что мы уважаем право иметь сомнения”, - отметил Тарон Симонян, выразив надежду, что в дальнейшем в случае какого-либо дисциплинарного нарушения со стороны какого-либо судьи КС политическое большинство с таким же усердием начнет те же правовые процессы. Он сообщил, что фракция выступает за проект.

Позицию фракции “Процветающая Армения” представил секретарь фракции Арман Абовян. Депутат еще раз отметил причину неучастия их политической силы в голосовании, констатировав, что документ неполноценен с точки зрения правовых обоснований.

Руководитель фракции “Мой шаг” Лилит Макунц, говоря о проекте, отметила, что представленный фракцией проект законен, о чем было отмечено и в прессе. Она подчеркнула, что он направлен на общие реформы судебно-правовой системы, восстановление доверия к судебной системе, повышение роли судов и судей.