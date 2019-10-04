В общине Гарнарич строится единственный в Армении, уникальный гостевой дом с соломенным фундаментом. Домик в Гарнариче на севере Ширакской области находится на берегу озера Арпи. Инициатива принадлежит жителю Гюмри Армену Игитяну. Община Гарнарич, расположенная в северо-западной части озера Арпи, своей дикой природой настолько привлекла Армена Игитяна, что он два года назад решил переехать из Гюмри на берег озера и воплотить в жизнь свою бизнес-идею - построить дом из натуральных материалов и сделать его гостевым. Рядом со старыми и расшатанными домами Гарнарича он строит новый, по новой технологии, не имеющий в Армении аналогов. Все, начиная с деревянной конструкции, с проекта соломенного дома до строительных работ и мебели он делает своими руками. Инициатива реализуется при софинансировании программы “Развитие интегрированного сельского туризма”, осуществляемой армянским офисом программы развития ООН (ПРООН).

Нововведение заключается в том, что строительным материалом служат солома и глина. В качестве сырья используется выращенная в регионе буковая солома.

Для гостевого дома использовано 400 тюков соломы. Особая горизонтальная раскладка и раствор, в котором используется также и порошок туфа, не только защитят от холода и жары, но и обеспечат звукоизоляцию. Есть также цель - для развития экотуризма, обеспечить питание для гостей натуральными продуктами, организовывать на территории скачки и любительскую рыбалку. Этим гостевым домом смогут воспользоваться также и жители общины. Будет реализовываться и улов рыбы”, - сообщил Арменпресс Армен Игитян.

Сейчас он строит два таких дома, каждый рассчитан на 6 человек. На них будут установлены солнечные панели и водонагреватели.

Строительные работы уже на завершающей стадии, и именно этой зимой гостевые дома будут готовы встретить туристов.

Арменуи Мхоян