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Спасатели освободили застрявшую собачью лапку

Спасатели освободили застрявшую собачью лапку

3-го октября в 16:12 в службу “911” поступил звонок о том, что во дворе одного из домов на 4-ой улице Агаси в Ереване собака застряла в железной секции, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал спасательный отряд Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения управления спасательных сил СС МЧС РА.

Спасатели освободили застрявшую собачью лапку.




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