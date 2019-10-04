Apple увеличит выпуск iPhone 11 на 10% из-за высокого спроса

Apple Inc сообщила своим поставщикам, что увеличит на 10% выпуск смартфонов из последней продуктовой линейки - iPhone 11, чтобы удовлетворить более высокий, чем ожидалось, спрос, сообщает Nikkei Asia Review.

Это означает производство еще примерно 7-8 млн телефонов,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Apple представила три новые модели iPhone 11 в сентябре. В США цены на них начинаются с $699, что на $50 меньше стоимости предыдущей модели iPhone XR на старте продаж год назад.