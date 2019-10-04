Комитет министров СЕ отметил важность роли омбудсмена в вопросе контроля над Вооруженными силами

Комитет министров Совета Европы принял решение о выполнении решения ЕСПЧ “Мурадян против Армении”, подчеркнув роль защитника прав человека в вопросе гражданского контроля над вооруженными силами.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата омбудсмена Армении, омбудсмен Армении в прошлом году впервые в связи с исполнением решения ЕСПЧ “Мурадян против Армении” представил в Комитет министров Совета Европы особую позицию.

В этой позиции был представлен ряд проблем, принципиальных для исполнения данного решения, и защитник представил конкретные предложения. В частности, была отмечена важность гражданского контроля над вооруженными силами.

Были представлены конкретные предложения, которые укрепят деятельность Министерства обороны в этой сфере. Другая часть предложений касалась укрепления дисциплины в Вооруженных силах.

Защитник прав человека представил также отдельные предложения по повышению уровня информированности и образования в вопросе прав человека в Вооруженных силах. После представления предложений аппарат Омбудсмена и Министерство обороны продолжили эффективную работу, направленную на их реализацию, сотрудничая также, и с офисом полномочного представителя Республики Армения в Европейском суде по правам человека.

Касаясь вопросов защиты прав военнослужащих и защиты военнослужащих от насилия в годовом сообщении защитника прав человека 2018 года, секретариат Комитета министров отметил важность того, чтобы компетентные государственные органы в вопросе развития сферы приняли во внимание озабоченность и предложения, содержащиеся в годовом сообщении омбудсмена.