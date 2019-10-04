Акоп Мкртчян для участия в Олимпийских играх сменит весовую категорию. Об этом Арменпресс сообщил сам чемпион мира.

На Чемпионате мира по тяжелой атлетике, прошедшем в тайском городе Патайя, Акоп Мкртчян выступал в весовой категории 89 кг. Спортсмен недавно вернулся с соревнований, но не намерен отдыхать, готовится к новому турниру. “Невозможно описать мои переживания и чувства. Моя следующая планка - Олимпийские игры, я должен сменить весовую категорию, выступлю в весовой категории 96 кг, это самое главное для меня”.

А до этого - Чемпионат Европы до 23 лет, который начался три дня назад. “Не надо отдыхать, надо тренироваться”, - уверен Акоп.

Арменуи Мхоян