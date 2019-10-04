КГД Армении распространил заявление по поводу приема заявлений, касающихся таможенных оформлений

Комитет по государственным доходам сообщает, что в связи с переездом управления таможенного контроля КГД Армении в другой административный корпус, с 4 октября 2019 года все заявления о таможенных оформлениях будут приниматься в зале обслуживания КГД, расположенном по адресу г. Ереван, Исакова 10/16.

“В то же время сообщаем, что до 1 ноября 2019 года прием вышеуказанных заявлений параллельно будет осуществляться также и в зале обслуживания, находящемся по адресу Хоренаци 3/7”,- говорится в сообщении КГД.