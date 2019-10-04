Посол США в Армении Линн Трейси посетила пограничные войска СНБ РА

Посол США в Армении Лин Трейси посетила пограничные войска Службы национальной безопасности Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, в СНБ состоялась торжественная церемония дарения техники обеспечения пограничной безопасности, предоставленной правительством США.