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Посол США в Армении Линн Трейси посетила пограничные войска СНБ РА

Посол США в Армении Линн Трейси посетила пограничные войска СНБ РА

Посол США в Армении Лин Трейси посетила пограничные войска Службы национальной безопасности Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, в СНБ состоялась торжественная церемония дарения техники обеспечения пограничной безопасности, предоставленной правительством США.




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