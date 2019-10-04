Наезд на улице Вагаршяна: есть пострадавшие

3-го октября в 21:24 в службу “911” поступил звонок о том, что возле дома 1 на улице Вагаршяна города Ереван произошло ДТП: есть пострадавшие, требуется помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС РА.

Выяснилось, что автомобиль марки “Opel Vectra” (водитель Сурен Т. 1956 г.р.) совершил наезд на Арменуи А. (1981 г.р.) и Эмиля Г. (2009 г.р.).

Спасатели перенесли пострадавших к машине скорой помощи. Они были госпитализированы в больничный комплекс № 1 “Гераци”, где врачи состояние пострадавших оценили как удовлетворительное.