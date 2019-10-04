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Большое количество трудовых книжек пока не оцифровано: СБА напоминает о сроке завершения процесса

Большое количество трудовых книжек пока не оцифровано: СБА напоминает о сроке завершения процесса

Решением правительства РА N 882 от 18 августа 2016 года срок завершения работ по оцифровке трудовых книжек – декабрь 2019 года.

Как передает Арменпресс, Служба социального обеспечения сообщает, что оцифровка трудовых книжек осуществляется в сотрудничестве с работодателями (без привлечения к административной ответственности).

“Учитывая, что этот процесс необходим для реализации пенсионных прав граждан, Служба социального обеспечения посредством электронных писем и различных средств информирования периодически информирует о представлении пока неоцифрованных трудовых книжек в территориальные отделы службы. Однако большое количество книжек пока не оцифровано, а работы по оцифровке книжек довольно масштабны, в частности, для работодателей с большим количеством работников. Таким образом, вновь напоминаем, что для того, чтобы избежать лишних накоплений в последние дни установленного срока представления трудовых книжек оцифровке, необходимо как можно скорее представить их в территориальные отделы службы.

Данные ответственных лиц территориальных отделов службы размещены на официальном сайте службы”, - говорится в сообщении.




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