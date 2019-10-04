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Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания

Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания

Национальное собрание РА продолжает работу очередного четырехдневного заседания. Как сообщает Арменпресс, на голосование будут вынесены несколько проектов, обсужденных в предыдущий день, в том числе проект закона О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Армении.

Закрытое и тайное голосование по проекту решения об обращении в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий судьи (члена) Конституционного суда Грайра Товмасяна состоится в 11: 00.




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