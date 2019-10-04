СМИ сообщили о готовящейся отставке министра энергетики США

Министр энергетики США Рик Перри, как ожидается, объявит о своей отставке в конце ноября, сообщает Politico со ссылкой на трех человек, осведомленных о его планах.

По словам собеседников издания, Перри планировал свою отставку несколько месяцев. Они отметили, что из-за своих контактов с Украиной министр энергетики оказался втянут в расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, но его отставка не связана с этим,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ожидается, что его место займет нынешний заместитель министра энергетики Дэн Броллетт, который, по утверждению одного из источников, замещал Перри на заседаниях кабинета министров в последние несколько месяцев.