Трамп заявил о своем праве просить помощи других стран в делах о коррупции

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право просить помощи других стран в расследовании дел, связанных с коррупцией.

"Как президент Соединенных Штатов, я имею абсолютное право, возможно, даже обязанность расследовать коррупцию, и это включало бы просьбу или предложение другим странам помочь нам! "- написал Трамп в твиттере.

"Речь идет не о кампании, а о коррупции в массовом масштабе! " - добавил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Накануне Трамп заявил, что и Украине, и Китаю следовало бы начать расследования в отношении деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и подчиненных ему структур.

Согласно заявлению Трампа, семья Байденов "проводила махинации" в таких странах, как Китай и Украина.