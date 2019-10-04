Европейские индексы - 03-10-19

МОСКВА, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 11925.25 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.30% и составил 5438.77 пункта, британский FTSE снизился на 0.63% и составил 7077.64 пункта, а российский RTSI снизился на 0.51% и составил 1307.01 пункта.