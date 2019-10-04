Цены на драгоценные металлы выросли - 03-10-19

НЬЮ-ЙОРК, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Нью-Йоркской бирже NYMEХ в результате торгов за 3 октября были установлены следующие цены на драгоценные металлы.

Как передает «Арменпресс», фьючерсная цена на золото выросла на 0.74% и составила 1515.80 долларов США, фьючерсная цена на серебро выросла на 0.23% и составила 17.67 долларов США, фьючерсная цена на платину выросла на 0.08% и составила 892.90 долларов США.

Единица измерения – троянская унция (31.1 грамма).

Нью-Йоркская биржа NYMEХ-(New York Merchantile Exchange) – американская фьючерсная биржа, на которой в данный момент торги идут по 2 направлениям:по нефти, газу, платине, палладиуму, этанолу, углю, электроэнергии и выбросам двуокиси углерода, и по индексам COMEX- по золоту, серебру, меди, алюминию.