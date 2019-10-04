Матч “Дюделанж” – “Карабах” был прерван из-за оказавшегося над стадионом флага Арцаха

Во время матча группового этапа Лиги Европы “Дюделанж” – “Карабах” с помощью дрона в центр поля был спущен флаг Арцаха, из-за чего матч был прерван.

Как передает Арменпресс, инициаторы акции фан-группа ПАФ (Первый армянский фронт) и несколько молодых армян Бельгии. После встреча была возобновлена.