Матч “Дюделанж” – “Карабах” был прерван из-за оказавшегося над стадионом флага Арцаха
Во время матча группового этапа Лиги Европы “Дюделанж” – “Карабах” с помощью дрона в центр поля был спущен флаг Арцаха, из-за чего матч был прерван.
Как передает Арменпресс, инициаторы акции фан-группа ПАФ (Первый армянский фронт) и несколько молодых армян Бельгии. После встреча была возобновлена.
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