В Ереване обсудили пути развития армянской информационной сети

По инициативе главного редактора ежедневной газеты “Аздак”, ответственного за разработку формата непрерывности работ форума Шаана Гантааряна в информационном агентстве “Арменпресс” с целью подведения итогов общеармянского форума прессы, состоявшегося в Антилиасе, а также продолжения намеченных форумом работ состоялось совещание по организационным работам Форума армянской международной прессы.

Как передает Арменпресс, в повестке совещания - обсуждение совместной работы армянских СМИ, а также возможных формул и моделей армянского международного информационного сотрудничества.

“В рамках Года армянской прессы, провозглашенного Католикосом Арамом Первым, состоялся важный форум, целью которого была оценка роли и значения общеармянской информационной среды в условиях современных реалий, и эта встреча - первый шаг намеченных работ”, - отметил главный редактор газеты “Аздак” Шаан Гантаарян.

В ходе обсуждения состоялся заинтересованный обмен мнениями относительно формата и содержания следующих форумов армянской прессы.

“Думаю, что общеармянские форумы не должны ограничиваться исключительно обсуждением наших внутренних проблем, а должны включать более широкий круг вопросов, должны проводиться со всеобщим вовлечением, также и армянских журналистов, работающих в международных СМИ, подключать информационные сети и других народов с целью большего укрепления наших возможностей”, - сказал директор информационного агентства “Арменпресс” Арам Ананян, касаясь формата расширения обсуждений.

В ходе обсуждения были затронуты также и содержательные вопросы информационных форумов. Председатель Союза журналистов Армении Сатик Сейранян отметила, что в центре будущих обсуждений должны быть вопросы, интересующие журналистскую общественность.

“По моему убеждению, наши обсуждения должны иметь более акцентированное профессиональное содержание, что сделает наши возможности эффективнее, а также придаст новый импульс программам развития армянских СМИ. Все это очень важно в быстро меняющемся технологически развивающемся мире”, - подчеркнула Сатик Сейранян.

Участники обсуждения отметили важность факта проведения общеармянского форума армянской прессы в кафедральном соборе Антилиаса и результатов форума. “Инициатива Киликийского католикосата была важна в том смысле, что дается новый старт ценной общеармянской традиции, которая, объединив потенциал всего армянского информационного поля, придала новый импульс всеармянским информационным обсуждениям, и в этом плане достойная благодарности инициатива Католикоса Арама I весьма приветствуется”, - добавил главный редактор газеты “Зартонк” Севак Акопян. В результате обсуждения было решено продолжить встречи с лучшей и всеобъемлющей повесткой и форматом.

Со 2 по 4 июля 2019 г. в кафедральном соборе Антилиаса по инициативе Католикосата Великого Дома Киликийского состоялся Всеармянский форум армянской прессы, который был проведен Католикосатом рамках провозглашения 2019 года Годом армянской прессы. В форуме приняли участие около 100 представителей СМИ из Армении, Республики Арцах и диаспоры.