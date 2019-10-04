Супружеские пары, страдающие бесплодием, получат содействие

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Сохранение репродуктивного здоровья, кроме здравоохранительного значени, представляет и демографическую проблему, и также важно с точки зрения национальной безопасности. По словам врача-репродуктолога МЦ “Шенгавит” Кристине Худавердян, сегодня в Армении широко применяются такие методы лечения как, экстракорпоральное оплодотворение, медикаментозное лечение эндокринопатий, контролируемое оплодотворение яичников, искусственное осеменение, применение донорских половых клеток в лечении бесплодия. Каждый из них имеет свое значение и предлагается по соответственным указаниям.

Что касается показателей бесплодия, то Армения, в отличие от других стран, не на плохих позициях. По словам Худавердян, в Армении показатель бесплодия составляет 15%, причины обусловлены различными факторами, в частности гормональными нарушениями, инфекциями, аномалиями развития и т. д. Врачи неоднократно призывают, прежде чем планировать перспективу рождения ребенка, необходимо пройти определенное медицинское обследование”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.