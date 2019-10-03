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В результате выстрела противника погиб контрактный военнослужащий

В результате выстрела противника погиб контрактный военнослужащий

В результате выстрела противника погиб контрактный военнослужащий Мушег Жирайрович Абовян. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

“Провокации азербайджанской стороны не останутся без ответа. Выражаем соболезнования родным и членам семьи Мушега Абовяна. Этот инцидент не связан с зафиксированным накануне ранением”, - написал он.




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