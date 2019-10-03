Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют посетить регион
20:38, 3 Октябрь, 2019
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют посетить регион. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
«Могу сказать, что по согласованию министров иностранных дел Азербайджана и Армении сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют посетить регион для проведения переговоров и обсуждения вопроса нагорно-карабахского урегулирования. Пока сроки еще уточняются, мы проинформируем об этом дополнительно», - сказала Захарова.