Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют посетить регион. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

«Могу сказать, что по согласованию министров иностранных дел Азербайджана и Армении сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют посетить регион для проведения переговоров и обсуждения вопроса нагорно-карабахского урегулирования. Пока сроки еще уточняются, мы проинформируем об этом дополнительно», - сказала Захарова.