Премьер-министр Пашинян принял конгрессмена Фрэнка Паллоне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял конгрессмена США Фрэнка Паллоне.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян приветствовал визит конгрессмена в Армению и Арцах и выразил уверенность, что этот визит еще более укрепит связь г-на Паллоне с армянским народом. Глава правительства высоко оценил деятельность конгрессмена в развитии армяно-американских отношений и озвучивании проблем армянского народа. Премьер-министр также коснулся своего визита в Калифорнию и выразил уверенность, что этот визит придаст новый импульс расширению сотрудничества в различных областях между нашей страной и одним из крупнейших штатов США.

Конгрессмен Паллоне отметил, что он впечатлен произошедшей в Армении ненасильственной бархатной народной революцией и происходящими в нашей стране демократическими процессами. Он подчеркнул, что продолжит свои активные усилия, чтобы придать новый импульс отношениям между двумя странами и поддержать своей активной деятельностью Армению и армянский народ.

В ходе встречи собеседники коснулись амбициозной повестки реформ правительства Армении, сотрудничества с правительством США в ее реализации, а также происходящих в регионе событий.