Состоялось заседание Комиссии по поддержке подготовительных работ к переписи населения

Под председательством вице-премьера Тиграна Авиняна 3 октября состоялось заседание Комиссии по поддержке подготовительных работ к очередной общегосударственной переписи населения в 2020 году. Комиссия призвана координировать принятое правительством Армении еще в 1999 году законом "О переписи населения" обязательство по проведению переписи населения раз в 10 лет.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авиняна, вице-премьер отметил, что перепись населения очень важна, поскольку собранные и проанализированные данные станут основой не только для формирования демографической политики, но и для организации избирательных процессов и планирования стратегии социально-экономической политики. Соответственно, должны быть приложены все усилия для обеспечения высокого уровня проведения переписи населения и точности собранных данных.

Тигран Авинян отметил, что важны не только результаты переписи, но и сам процесс, поскольку это отличное упражнение для выявления пробелов государственных ведомств в плане исследовательских возможностей, а также развития этих структур.

В ходе заседания вице-премьер сообщил, что с целью тестирования сформированной методологии и ее технологических решений будет проведена пилотная перепись населения в общине Артик Ширакской области и общинах Арамус, Акунк, Камарис и Маяковский Котайкской области.

Тигран Авинян поручил председателю Статистического комитета держать под личным контролем качественное проведение пилотной переписи и представить информацию о результатах. Кроме этого, ЗАО “ЭКЕНГ” поручено совместно со Статистическим комитетом и другими заинтересованными органами представить те действия, которые необходимы для сопоставления административных баз данных и обеспечения точности полученных данных с целью проведения переписи населения.