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Европарламент не одобрит план Джонсона по Brexit

Европарламент не одобрит план Джонсона по Brexit

Европарламент (ЕП) не одобрит предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза, так как оно не решает существующие проблемы. Об этом говорится в заявлении переговорной группы ЕП по Brexit, распространенном в четверг в Брюсселе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Переговорная группа не считает, что эти последние предложения правительства Великобритании от 2 октября в их нынешнем виде представляют собой основу для соглашения, которое Европарламент мог бы одобрить, - отмечается в нем. - Эти предложения не затрагивают реальных вопросов, которые должны быть решены в случае устранения режима "бэкстоп" [для обеспечения прозрачности границы на острове Ирландия после Brexit]".

 

 




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