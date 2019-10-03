Президент Армении принял группу выпускников Стэнфордского университета

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял группу выпускников Стэнфордского университета.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента, Армен Саркисян, приветствуя выпускников из разных стран, в непосредственной атмосфере пообщался с ними и обсудил различные вопросы. Президент, в частности, отметил, что на протяжении тысячелетий Армения была колыбелью цивилизации и перекрестком цивилизаций.

«Мы всегда были здесь, противостояли разным проблемам, пережили разные трагедии, - сказал Армен Саркисян. - В 21 веке все будет изменяться гораздо быстрее. Ты должен быть быстро меняющимся, динамичным, способным быстро принимать решения и адаптироваться к окружающей среде. Я думаю, что у Армении будет больше возможностей в 21 веке». Президент подчеркнул, что вызовы современного мира должны рассматриваться в качестве возможностей.

Президент отметил, что у Армении есть возможность стать лидером в разработке новых технологий. По словам Армена Саркисяна, ряд президентских инициатив также направлены на то, чтобы сделать нашу страну центром искусственного интеллекта, управления big data и математического моделирования. Говоря о перспективах развития нашей страны, Армен Саркисян подчеркнул, что особое внимание следует уделить развитию сельского хозяйства, инфраструктуры и сосредоточиться на высоких технологиях будущего.