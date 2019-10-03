Еврокомиссия призвала Лондон самостоятельно решать проблемные моменты по Brexit

Великобритания должна решать "проблемные моменты", которые содержатся в предложении Лондона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава сообщества. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции представитель Еврокомиссии (ЕК) Наташа Берто, комментируя заявления британского правительства о том, что теперь мяч на стороне Брюсселя.

"Дальнейшая работа по проблемным моментам должна быть проделана, да, но Великобританией. Великобритания покидает ЕС, а не наоборот. Мы не будем держать ни мяч, ни еще какой-то предмет", - сказала она.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее в четверг призвал Евросоюз проявить готовность в достижении сделки по Brexit, заявив, что в ином случае Великобритания готова покинуть ЕС без соглашения вовсе.

В среду британский премьер передал главе Еврокомиссии новые предложения Лондона по североирландской границе. Текст документа и сопровождающее его письмо Джонсона распространила канцелярия главы британского правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Предложения Джонсона представляют собой альтернативу режиму "бэкстоп" - части соглашения, достигнутого между ЕС и правительством его предшественницы Терезы Мэй и до сих пор являющегося главным камнем преткновения на переговорах Лондона с ЕС. Он предполагает, что после окончания переходного периода Северная Ирландия будет оставаться частью единого рынка и таможенного союза ЕС неопределенно долгое время - до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся о надежном способе обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. Согласно предложению Джонсона, Северная Ирландия покинет таможенный союз после истечения переходного периода, а на территории всего острова будет введен особый таможенный режим, распространяющийся на все категории товаров.

Британский план допускает появление временной границы по Ирландскому морю и таможенных проверок между выходящей из ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией и остающейся членом Евросоюза Ирландией на четыре года с момента завершения переходного периода после Brexit. Северная Ирландия продолжит оставаться в едином рынке, но в 2025 году ее парламент примет решение о том, продолжат ли для нее действовать правила ЕС или же необходимо перейти к выполнению британских норм, которые к тому моменту могут уже сильно отличаться от европейских.