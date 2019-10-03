В НАТО заявили, что будут продолжать углублять сотрудничество с Грузией

НАТО продолжит углублять сотрудничество с Грузией в рамках подготовки ее возможного членства в альянсе и обеспечивать, чтобы Черное море оставалось источником стабильности для региона, заявила в четверг в Батуми замгенсека альянса Роуз Гетемюллер.

В Грузии в четверг проходит выездное заседание Североатлантического совета,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Наш визит является наглядной демонстрацией неизменной приверженности НАТО Грузии. Это также повод отметить пятилетие "Существенного пакета НАТО-Грузия" - краеугольного камня нашей поддержки реформы сектора безопасности и обороны Грузии, а также подготовки Грузии к вступлению в НАТО", - приводит слова Гетемюллер на открытии заседания пресс-служба альянса.