Дистанционное обучение в областных школах: пилотная программа задействована в Арарате и Гегаркунике

Министерство образования, науки, культуры и спорта РА планирует с начала следующего учебного года внедрить в школах Армении систему дистанционного обучения.

В беседе с Арменпресс начальник отдела дошкольного и среднего образования управления общего образования Министерства образования, науки, культуры и спорта Сусанна Азатян отметила, что поводом для этой инициативы является нехватка учителей в школах. “Сегодня во многих селах, особенно в отдаленных общинах, вакансий учителей не заполняются. Конкурсы объявляются, но учителей нет. Можно сказать, что примерно в 500 школах вакантные места учителей по разным предметам не заполняются периодически. Вакансии в основном по естественным наукам: физика, химия и др. Именно этой новой инициативой, программой дистанционного обучения, мы попытаемся восполнить этот пробел”, - сказала Сусанна Азатян.

Для эффективного задействования системы в этом учебном году по инициативе министерства начинает осуществляться пилотная программа дистанционного обучения. Сусанна Азатян отметила, что были выбраны две средние школы в Сисаване Араратской области и Антарамедж Гегаркуникской области. Планируется, что программа начнется с 10 октября. В первой школе нет учителя химии, во второй – физики. Национальный центр образовательных технологий и министерство в результате объявленного конкурса выбрали необходимых учителей. Это будет тот же обычный курс, просто будет использована информационная платформа.

“Пилотная программа позволит выявить проблемы программы дистанционного обучения, чтобы уже в следующем учебном году программа была бы полностью и эффективно запущена. Проблемы могут быть связаны с интернет - сервисом, компьютерной оснащенностью и другими вопросами”, - сказала представитель министерства. Она отметила, что параллельно с обеспечением дистанционного образовательного обучения решается также и проблема компьютерного оснащения школ. Что очень важно.

В контексте инклюзивного образования дистанционное образование решает проблему и тех детей, которые на каком-то этапе нуждаются в обучении в домашних условиях.

Представитель министерства заверила, что эта программа не предполагает, что отныне учителя не будут направляться в отдаленные села. Наоборот, работы в этом направлении будут активно продолжаться, дистанционное обучение будет вестись параллельно, чтобы смягчить проблему нехватки учителей.

Анна Гзирян