Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-10-19

ЕРЕВАН, 3 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 3 октября, курс доллара США вырос на 0.08 драмa и составил 476.24 драм. Курс евро вырос на 1.37 драмa и составил 521.29 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 7.32 драм. Курс британского фунта вырос на 1.86 драмa и составил 584.87 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 122.76 драмa и составила 22853.9 драм. Цена серебра выросла на 0.21 драмa и составила 264.28 драм. Цена платины сократилась на 314.89 драмa и составила 13458.78 драм.