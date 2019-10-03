Азиатские индексы - 03-10-19

ТОКИО, 3 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.01% и составил 21341.74 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.72% и составил 1568.87 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2905.19 пункта, а HANG SENG вырос на 0.26% и составил 26110.31 пункта.