Азиатские индексы - 03-10-19
ТОКИО, 3 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.01% и составил 21341.74 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.72% и составил 1568.87 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2905.19 пункта, а HANG SENG вырос на 0.26% и составил 26110.31 пункта.
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