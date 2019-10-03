СМИ: жертвами нападения в Париже стали четыре человека

Жертвами нападения в здании префектуры в Париже могли стать четыре человека. Об этом в четверг сообщила радиостанция France Info.

"Пять человек, в том числе четверо полицейских и сам нападавший, убиты", - отмечает радиостанция.

Официального подтверждения этой информации нет.

Нападение на сотрудников в парижской префектуре полиции могло произойти в четверг в результате внутреннего конфликта между ее сотрудниками. Такова главная версия событий, которую в настоящее время рассматривает следствие, сообщил телеканалBFMTV, ссылаясь на свежения, неофициально полученные из полиции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Человек, совершивший нападение, согласно последним сведениям, сам являлся административным сотрудником префектуры. Нападение на полицейских он совершил керамическим ножом, который не был обнаружен при проверке на металлодетекторе при входе в префектуру.

Нападение произошло в особо строго охраняемой зоне здания, где находится Управление разведки префектуры. В настоящее время вокруг здания префектуры создана запретная зона, которую охраняют около 200 полицейских.