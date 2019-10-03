Пашинян и Пранцкетис обсудили вопросы развития двустороннего и многостороннего сотрудничества

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял делегацию, возглавляемую спикером Сейма Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя гостей, премьер-министр отметил, что Армения придает большое значение отношениям с Литвой, и частота двусторонних официальных взаимных визитов на высоком уровне свидетельствует о динамичном развитии армяно-литовских связей. “Для Армении Литва является важным партнером, с которым мы хотим развивать отношения как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. У нас большая повестка реформ, и в этом процессе Европейский союз является одним из важнейших партнеров нашей страны. В этом контексте мы придаем большое значение развитию и обмену опытом с государствами-членами ЕС, в том числе с Литвой, что станет более актуальным после завершения процесса ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией. Одновременно мы должны активно работать над расширением нашего двустороннего партнерства”, - отметил премьер-министр Армении.

Виктор Пранцкетис отметил, что литовская сторона согласна с премьер-министром Армении, и литовская делегация прибыла в Армению, а в следующем году ожидается визит премьер-министра Литвы в Армению именно с той целью, чтобы обсудить возможности развития сотрудничества между двумя странами. “Мы придаем большое значение углублению отношений с Арменией как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС. Литва приветствует бархатную революцию, происходящие в Республике Армения демократические процессы и готова поддержать демократию Армении, поделиться своим опытом и успехами в проведении реформ, в том числе в сфере борьбы с коррупцией и судебных реформ”, - отметил спикер Сейма Литвы. По его словам, Армения и Литва также могут развивать эффективное сотрудничество в сферах экономики, науки, образования, культуры, экологии и возобновляемой энергетики.

Премьер-министр Армении и спикер Сейма Литвы согласились с тем, что динамичный межправительственный и межпарламентский диалог является хорошей основой для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями о развитии и укреплении демократии. Премьер-министр подчеркнул, что для Армении и армянского общества демократия - это внутреннее убеждение, система ценностей, а не внешнеполитическая ориентация, и теперь наша страна движется вперед по пути укрепления демократии. Никол Пашинян поблагодарил за готовность оказать помощь Армении в этом процессе.