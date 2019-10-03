Президент Армении поздравил награжденных за вклад в развитие ЕАЭС деятелей 

По случаю 5-й годовщины подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-й годовщины идеи евразийской интеграции группа государственных и общественных деятелей, а также представители государственного сектора были награждены медалью «За вклад в развитие Евразийского экономического союза».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, на церемонии награждения, состоявшейся в резиденции президента, Армен Саркисян, поздравив с получением высоких наград, отметил: «Эти награды действительно имеют многогранную ценность. Они вручаются за вашу безупречную и качественную работу. Эту оценку дают не только руководство Республики Армения, но и все государства-члены ЕАЭС. Представляя Армению, вы также блестяще представили нас».

Президент Армении также поблагодарил председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна за эффективную работу. Последний вместе с вице-премьером Армении Мгером Григоряном вручил награды ЕАЭС.