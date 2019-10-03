Грузия привлекает кредиты на строительство тоннеля к границе с Россией

На строительство девятикилометрового тоннеля, который является частью магистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 60 миллионов долларов, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.

Строительство дороги Квешети-Коби разделено на два участка. В целом, запланировано строительство двух линейной 22,7-километровой асфальтобетонной дороги, шести мостов и пяти тоннелей, среди них один - девятикилометровый тоннельՙсообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik՚

Ширина девятикилометрового тоннеля Квешети-Коби будет 15 метров, что довольно редко встречается в мире. Он войдет в список тоннелей с огромнейшим диаметром, отмечают в департаменте автомобильных дорог Грузии. Дорога будет обходить сложный географический маршрут, который зимой отличается обильным снегопадом.

Ориентировочная стоимость проекта 558,6 миллиона долларов. Финансировать строительство дороги будут Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития, которые выделили Грузии кредиты в размере 415 миллионов долларов и 60 миллионов долларов соответственно, а также правительство Грузии, которое выделит 83,6 миллиона долларов. Начало строительства запланировано в 2020 году.