Пресс-секретарь МИД Армении коснулась комментариев Сергея Лаврова

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян коснулась комментариев главы МИД России Сергея Лаврова на форуме “Валдай”.

«Арменпресс» представляет комментарии пресс-секретаря МИД РА.

Вопрос: Как вы прокомментируете заявление главы МИД РФ о том, что некоторые заявления по нагорно-карабахскому конфликту, в частности, “Арцах - это Армения и все”, “не способствуют формированию соответствующей атмосферы для восстановления политического процесса”?

Ответ: Армения была и остается сторонницей формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ, беспристрастное и справедливое посредничество которой в этом вопросе является залогом сохранения единства и мирного урегулирования между странами-сопредседателями. В то же время считаем важным, чтобы каждый из посредников избегал выборочных и односторонних оценок. В связи с указанным в вашем вопросе комментарием мы подтверждаем заявление МИД от 6 августа. Позиция армянской стороны четко выражена во всех выступлениях премьер-министра РА, в том числе в речи, озвученной 24 сентября с трибуны ООН, которая подтвердила предложенную Арменией резолюцию о достижении мира и компромисса. В этом плане считаем неприемлемой неспособность Азербайджана публично высказаться о таких решениях мирного урегулирования, которые будут приемлемы для народов Армении, Арцаха и Азербайджана.

Прогнозирующие результаты переговоров со стороны Азербайджана в одностороннем порядке утверждения о том, что проблема должна быть урегулирована “исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана”, не способствуют формированию соответствующей атмосферы для продвижения мирного процесса.

Вопрос: Глава МИД РФ также сообщил об обмене телами погибших, а также об обмене лицами, находящимися под стражей. Можете прояснить, о чем идет речь?

Ответ: Обмена телами погибших не произошло, а арцахская сторона, в качестве гуманного шага, допустила эвакуацию тела азербайджанского военнослужащего.

Мы должны четко зафиксировать, что Армения не рассматривает обмен находящимися под стражей на территории сторон, а выступает с позиций рассмотрения каждого отдельного случая в рамках гуманитарного права.