Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 3 октября принял спикера Сеймаса Литвы Виктораса Пранцкетиса. Главы парламентов двух стран в личной беседе обсудили ряд направлений сотрудничества.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, А.Мирзоян, приветствуя В.Пранцкетиса в новой Армении, подчеркнул, что отношения обеих стран основаны на общих ценностях и видении развития демократии и прав человека. Председатель НС поблагодарил парламент Литвы за ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, подчеркнув, что документ крайне важен для Армении. Спикер также выразил признательность литовским парламентариям за содействие на различных международных площадках и весьма взвешенный подход к вопросу урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы.

В.Пранцкетис поблагодарил А.Мирзояна за приглашение в Армению. “Это честь для нас, и мы поздравляем Армению с Бархатной революцией, считаем ее новым шагом к углублению сотрудничества с Евросоюзом. Полагаю, наш визит подтверждает, что развитие отношений между нашими странами идет в правильном направлении”, - отметил глава парламента Литвы. Он подчеркнул, что его страна готова сотрудничать с Арменией по всем направлениям, и пригласил Председателя НС в Литву. В.Пранцкетис сообщил, что после нового года намечается визит премьер-министра Литвы в Армению. “Думаю, ваш визит будет вовремя”, - заметил В.Пранцкетис в личной беседе с А.Мирзояном.

Председатель НС поблагодарил за приглашение, а также за поддержку, которую Литва готова оказать Армении на пути к демократии. “Этот посыл для нас очень важен. Мы беседовали с вашим послом, и уже вырисовываются несколько сфер, в которых могут сконцентрироваться наши усилия. С нашей стороны также налицо большая готовность к сотрудничеству. Хочу заверить, что борьба с коррупцией, демократия, защита прав человека для нас не пустые слова – это ценности для нас. Мы более двух десятилетий были лишены возможности жить в демократическом обществе, и нам необходимо заполнить этот пробел и никогда не отклоняться от этого пути”, - заявил А.Мирзоян.

Глава парламента Литвы отметил, что сотрудничество с Арменией продолжат на различных платформах, в разных форматах.

Во время встречи в расширенном составе Председатель НС, приветствуя членов делегации во главе со спикером парламента Литвы, поблагодарил за существенное развитие отношений двух стран. А.Мирзоян подтвердил, что Армения готова к упрочению отношений с Литвой. Он также подчеркнул важность парламентского сотрудничества, отметив, что уже обсудил с литовским послом в РА конкретные сферы, где можно сконцентрировать это сотрудничество, обменяться опытом и учиться друг у друга. “Полагаю, наше сотрудничество должно развиваться на основе общих ценностей – демократии, защиты прав человека, свободной конкуренции, непримиримой борьбы с коррупцией. Хочу, чтобы вы как наши партнеры знали: это наши основные ценности, и мы не сойдем с этого пути”, - сказал А.Мирзоян литовским парламентариям.

Он подчеркнул, что мы живем в сложном регионе и есть ряд нерешенных вопросов. Глава парламента поблагодарил членов парламента Литвы за поддержку на международных площадках взвешенных усилий сопредседательства Минской группы ОБСЕ по мирному решению Нагорно-Карабахской проблемы.

Председатель НС представил делегации Литвы текущие в Армении процессы.

“Пожалуй, в качестве самых значительных вызовов должен отметить два – экономический и судебно-правовой. В экономическом аспекте должен поделиться нашими предварительными малыми успехами: мы здесь уже сумели ощутимо увеличить бюджет, в некоторых сферах повысить зарплаты, сократить теневую экономику и сделать множество других небольших, но существенных шагов. Эти маленькие успехи дают мне основание надеяться, что в следующем и в последующие годы мы сможем зафиксировать более существенные успехи. Но самое главное, что изменилось в плане экономики, - мы имеем отныне свободную конкуренцию, и занимающие высокие должности лица больше не владеют собственным бизнесом, следовательно не создают искусственных монополий и препон для остальных хозяйствующих субъектов".

Обращаясь к судебно-правовым проблемам, Председатель НС отметил: “В ходе событий прошлого года армянский народ смог возвратить свою исполнительную власть, затем последовали внеочередные парламентские выборы, которые всеми международными, самыми дотошными оценками, были признаны соответствующими наивысшим критериям демократии. И после этих выборов армянский народ вернул себе также законодательную власть. С глубокой болью должен признать, что того же не можем сказать о другой ветви власти – судебной".

В.Пранцкетис в свою очередь отметил, что Литва в плане судебно-правовых реформ также сталкивается с рядом проблем, и поделился проделанной в их стране работой в этой сфере.

Литовских парламентариев приветствовали руководитель группы дружбы Армения – Литва А.Беглоян, секретарь фракции “Просвещенная Армения” Г.Горгисян, секретарь фракции ППА А.Абовян.

Депутаты Литвы в свою очередь выразили готовность к тесному сотрудничеству, приветствовали проводимые в Армении реформы и пожелали успехов в утверждении демократии.

Спикер парламента Литвы В.Пранцкетис внес запись в Книгу почетных гостей НС и посадил деревце в парламентском парке.