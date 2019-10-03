Президент Армении с официальным визитом посетит Сербию 

По приглашению президента Республики Сербия Александра Вучича президент Республики Армения Армен Саркисян вместе с супругой Нунэ Саркисян вечером 3 октября с официальным визитом посетит Республику Сербия.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента, в рамках визита Саркисян встретится с высшими должностными лицами Сербии: президентом Александром Вучичем, премьер-министром Аной Брнабич, спикером Национального собрания Майей Гойкович, патриархом Сербии Его Святейшеством Иринеем. На встречах будет обсужден широкий круг вопросов, связанных с повесткой дня сотрудничества между двумя странами, возможностями и перспективами развития армяно-сербского экономического сотрудничества.

В повестку официального визита президента Армении также входят посещение научных, технологических и образовательных учреждений страны, а также встречи с представителями армянской общины Сербии.

Президент Саркисян посетит в Белграде армянский хачкар, увековечивающий память о разбившихся пилотах самолета, помогавшем Армении в дни Спитакского землетрясения в 1988 году, он воздаст дань памяти и возложит цветы к памятнику Неизвестному герою.