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Президент Арцаха присутствовал на стратегических военных учениях Армии обороны

Президент Арцаха присутствовал на стратегических военных учениях Армии обороны

Президент Республики Арцах Бако Саакян 3 октября присутствовал на стратегических военных учениях Армии обороны в одной из центральных частей республики.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Саакян подчеркнул, что Армия обороны всегда была и будет основным гарантом безопасности государства и народа, одним из ключевых факторов сохранения мира и стабильности в регионе.

Бако Саакян вручил государственные награды группе военнослужащих, проявивших личную отвагу и храбрость в деле защиты Республики Арцах.

Президента сопровождали министр обороны Карен Абрамян, другие должностные лица.




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