Армения участвует в проходящей в Австрии Европейской конференции по здравоохранению

В австрийском городе Бад-Хофгастайн проходит Европейская конференция по здравоохранению, в которой принимает участие заместитель министра здравоохранения Анаит Аванесян.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, мероприятие организовано Европейским региональным офисом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Конференция собрала вокруг себя делающих политику в сфере здравоохранения, представителей общественных организаций, научных и деловых кругов.

На конференции были акцентированы проводимые в странах работы по формированию атмосферы доверия в системе здравоохранения, сглаживанию неравенства, регулированию финансовых механизмов и снижению бедности.

Анаит Аванесян коснулась проблем в сфере здравоохранения, а также представила программы, реализуемые Арменией в системе здравоохранения.

В рамках форума Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поделилась результатами своей работы в области справедливости в сфере здравоохранения, согласно которым существует шесть макроэкономических политик, которые могут снизить неравенство в сфере здравоохранения в течение 2-4 лет.

Организация предоставила странам путь доказательств, показывающий, как достичь эффективного решения проблем.